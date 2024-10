12º Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre e mostra divulgam programação

A partir do fim de outubro, Porto Alegre se transforma na capital brasileira do roteiro. A cidade prepara-se para sediar o 12º FRAPA - Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre e a MOSTRA FRAPA. O festival acontece de 4 a 8 de novembro, enquanto a mostra transcorre de 30 de outubro a 14 de dezembro, ambos na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A projeção de filmes também vai ocupar diversos espaços da cidade, com sessões ao ar livre. A programação completa está disponível em frapa.art.br.Considerado o maior encontro do gênero da América Latina, o evento espera este ano cerca de 600 profissionais da indústria audiovisual, com mais de 50 atividades, 80 convidados e 800 reuniões na Rodada de Negócios. A programação inclui cinco dias de mesas de debate, masterclasses, pitchings e mostra de curtas. Mais de 900 projetos foram inscritos nos Concursos de Roteiros e Argumentos. Também acontece o FRAPA[LAB], laboratório de roteiros voltado para os finalistas dos concursos e coproduzido com o Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de apoio ao audiovisual.Entre os convidados que vão marcar presença no 12ª FRAPA estão grandes nomes do audiovisual latino-americano como André Novais Oliveira (O Dia Que Te Conheci), Marcelo Gomes (Paloma), Inés Bortagaray (A Vida Invisível), Juliana Rojas (Cidade; Campo) e Guto Parente (Estranho Caminho), além de representantes de importantes players no mercado internacional, como Conspiração, Globo Filmes, Star Plus e Warner Bros. Discovery.Pela primeira vez em sua história, o Festival contará com um país convidado, Uruguai. Em colaboração com a ACAU (Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay) e a DGU (Directoras, Directores y Guionistas del Uruguay), o festival receberá uma comitiva de roteiristas e realizadores do país. O FRAPA também exibe uma mostra competitiva de curtas-metragens, gratuita e aberta ao público. Ao fim do evento serão anunciados os premiados, com categorias de acordo com o roteiro, como melhor final, personagem e diálogo.A programação da Mostra conta com dez filmes do cinema brasileiro, distribuídos em 30 sessões, todas gratuitas. Cada filme terá uma sessão seguida de debate com seus respectivos roteiristas, uma sessão acessível (com recursos de acessibilidade de libras, audiodescrição e legendas descritivas) e uma projeção ao ar livre, distribuídas em diversos pontos da capital gaúcha. A seleção traz títulos premiados e reconhecidos pela qualidade de seus roteiros, alguns deles inéditos no estado.A curadoria levou em conta a complexidade e a pluralidade do nosso país, com títulos de diversos estados e gêneros. Os filmes que integram o programa são: A Filha do Palhaço (2022), A Transformação de Canuto (2023), Avenida Beira-Mar (2023), Bizarros Peixes das Fossas Abissais (2023), Estranho Caminho (2023), Memórias de um Esclerosado (2024), O Dia que te Conheci (2023), Oeste Outra Vez (2024), Retrato de um Certo Oriente (2024) e Um Dia Antes de Todos os Outros (2024). As sessões com debate acontecem na Sala Paulo Amorim, de 30 de outubro a 8 de novembro, as sessões acessíveis na Sala Eduardo Hirtz, de 9 de novembro a 14 de dezembro e as sessões ao ar livre acontecem em Porto Alegre de 9 de novembro a 14 de dezembro. Em caso de chuva, as sessões ao ar livre serão remarcadas. A curadoria é formada por Alessandro Engroff, Camila Agustini, Jeferson Silva, Leo Garcia, Mariana Mêmis Müller e Pedro Perazzo.