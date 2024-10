Instituto Ling comemora 10 anos de centro cultural com instalação artística inédita, exposição individual e show

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) celebra os 10 anos do seu centro cultural com uma programação especial que une arte, música e cultura a partir da próxima quinta-feira (31), data em que o espaço foi inaugurado na capital gaúcha. A abertura das comemorações será com a instalação PULSAR, criada pelos artistas Dimitre Lima e Gabriela Castro, com curadoria de Gabriel Cevallos, idealizador do festival Kino Beat. Com movimentos luminosos que podem ser vistos por quem está dentro ou fora do local, a obra faz uma alegoria a todas as pessoas que passaram pelo centro cultural nessa primeira década. Entre o laboratório de eletrônica aplicada e o ateliê, os artistas-técnicos experimentaram com circuitos, programação digital, cálculo e desenho para a concepção de uma obra site-specific em que a poética e as informações científicas são inseparáveis e equivalentes.Depois, no dia 5 de novembro, terça-feira, será aberta para visitação a primeira exposição individual em Porto Alegre de Tunga (1952-2016), considerado uma das personalidades mais emblemáticas da cena artística nacional. Intitulada A poética de Tunga - uma introdução, com curadoria de Paulo Sergio Duarte, a mostra apresenta uma seleção de 64 obras de diferentes fases do escultor e desenhista, sendo 43 inéditas, destacando temas e conceitos que atravessam toda a poética do artista. No dia da inauguração, às 19h, ainda haverá um bate-papo com entrada franca sobre a exibição, com participação de Antônio Mourão, filho de Tunga.A seguir, no dia 6 de novembro, quarta-feira, às 20h, o centro cultural receberá o cantor e compositor Arnaldo Antunes e o pianista pernambucano Vitor Araújo para apresentar uma versão intimista do espetáculo Lágrimas no Mar. O show, que teve seus ingressos esgotados em menos de 48h, une composições do álbum homônimo, além de canções do disco O Real Resiste e de outras fases da carreira de Antunes.A programação especial reforça o comprometimento do centro cultural em abraçar a capital gaúcha, seus moradores e visitantes oferecendo exposições de arte, diferentes opções de cursos e palestras em diversas áreas do saber, além de programações que envolvem teatro, música, cinema, literatura e gastronomia. Desde a sua abertura, em 2014, o local recebeu cerca de 320 mil visitantes e mais de 2 mil atividades culturais.Programação especial de aniversário de 10 anos do centro culturalAberto de segunda a sábado, das 10h30 às 20h, com entrada francaInstalação PULSARArtistas: Dimitre Lima e Gabriela CastroCuradoria: Gabriel Cevallos, idealizador do festival Kino BeatVisitação gratuita de 31 de outubro de 2024 a 31 de janeiro de 2025Exposição A poética de Tunga - uma introduçãoArtista: TungaCuradoria: Paulo Sergio DuarteVisitação gratuita de 5 de novembro de 2024 a 8 de março de 2025Show Lágrimas no Mar, com Arnaldo Antunes e Vitor AraújoDia 6 de novembro, quarta-feira, às 20hIngressos esgotados