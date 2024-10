Abertas as inscrições para o Prêmio Açorianos de Artes Plásticas

As inscrições para o 17º Prêmio Açorianos de Artes Plásticas, referente à produção realizada de janeiro a dezembro de 2023, estão abertas até 19 de novembro. O Prêmio tem como objetivo valorizar, homenagear e distinguir produções locais em artes visuais que se destacaram ao longo do ano de 2023.

Busca também ser uma forma de registrar, mapear e fomentar as diversas manifestações e suas contribuições com processos de criação e inovação para Porto Alegre.

O Prêmio contemplará as seguintes categorias: Artista, Curadoria, Exposição, Ações de Difusão e Inovação, Publicações, Acervos, Ações de Educação, Instituição e Prêmios do Júri. Pela terceira edição consecutiva, também será atribuído o Prêmio Aquisição para o artista contemplado na categoria Artista pela trajetória nas artes.

A Aliança Francesa de Porto Alegre repete o prêmio Jovem Curador, com viagem à França para o premiado e uma residência artística no Ateliê de Gravura da Fundação Iberê. Além das parcerias, a Coordenação de Artes Visuais poderá disponibilizar períodos em seus espaços expositivos ou plataformas digitais para a realização de exposições para os vencedores nas categorias Artista e Curadoria.

O regulamento poderá ser obtido no site da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (Smcec). As inscrições serão aceitas. No ato da inscrição, os interessados deverão indicar as categorias em que pretendem concorrer e preencher o formulário disponível. Pedidos de informação sobre o regulamento poderão ser encaminhados pelo e-mail [email protected]