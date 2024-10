Novo filme de Pedro Almodóvar, O Quarto Ao Lado chega aos cinemas brasileiros

O Quarto Ao Lado, novo filme da Warner Bros. escrito e dirigido pelo cineasta Pedro Almodóvar, estreia nos cinemas. Estrelado por Tilda Swinton e Julianne Moore, o filme esgotou sessões no Festival do Rio, sendo um dos destaques do evento. Além dos holofotes no Rio de Janeiro, o longa recebeu o Leão de Ouro no 81° Festival Internacional de Cinema de Veneza. O longa acompanha duas amigas que, após muitos anos separadas, se reencontram e vivem uma história repleta de desafios e companheirismo, passando por situações conturbadas envolvendo a doença de uma delas. SinopseIngrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton) eram amigas muito próximas durante a juventude, quando trabalhavam juntas na mesma revista. Enquanto Ingrid tornou-se escritora, Martha seguiu carreira como repórter de guerra e as circunstâncias da vida as separaram. Após anos sem contato, elas se reencontram em uma situação extrema, porém estranhamente doce.