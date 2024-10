João Campos, prefeito de Recife, estará no centro do Roda Viva desta segunda-feira

Prefeito reeleito em Recife (PE), João Campos (PSB), estará no Roda Viva, pela primeira vez, na próxima segunda-feira (28). Aos 30 anos, Campos venceu em primeiro turno com 78,11% dos votos válidos. A entrevista vai ao ar ao vivo, a partir das 22h, com apresentação de Vera Magalhães. A transmissão acontece na TV Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além do YouTube e redes sociais.Na bancada de entrevistadores será formada por Carolina Linhares, repórter de Política da Folha de S.Paulo; Pedro Venceslau, analista de Política da CNN Brasil; Augusto Maia Leite, diretor de redação do Diário de Pernambuco; Betânia Santana, repórter e colunista política da Folha de Pernambuco; Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor Econômico e comentarista da CBN/GloboNews. Há ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.