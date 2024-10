Espetáculo Alma que Baila estreia em Porto Alegre

O espetáculo de dança Alma que Baila terá sua estreia na quarta-feira (30), às 20h, no Teatro de Câmara Túlio Piva, (Rua da República, 575). A autora do projeto é a bailarina e coreógrafa Cadica Costa e a direção cênica de Everson da Silva. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, a partir de R$30,00. Haverá ainda a participação especial dos bailarinos da Cadica Companhia de Dança e Emily Borghetti.A ideia, segundo os organizadores, é mostrar que a dança é uma forma de comunicação e de expressão da alma que dança e que baila. Pessoas de diferentes idades e raças, desde jovens até na faixa dos 80 anos, estarão no palco em diversos números coreográficos, cênicos e de interação com a plateia, proporcionando um despertar de consciência, trazendo recursos para os objetivos e, assim, auxiliar no alcance de metas e sonhos. O espetáculo, segundo a Cadica Costa, percorre o caminho de auto percepções através dos sentimentos e das emoções e da livre expressão entre números artísticos e coreografados, como também em expressões livres, dramáticas e corporais.