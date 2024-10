Exposição fotográfica 'Doble Chapa' destaca a alma fronteiriça do gaúcho

A exposição de fotografia documental "Doble Chapa", do fotógrafo e desembargador do Trabalho João Paulo Lucena, traz uma imersão visual sobre a vida dos gaúchos que habitam a tríplice fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina.

Suas imagens capturam homens e mulheres que, embora dividam suas vidas entre três países, compartilham uma única identidade fronteiriça, que mescla idiomas, tradições e costumes em um cenário único.

O olhar de Lucena registra a essência do cotidiano rural e a riqueza de uma cultura peculiar que permeia o sul do Brasil e se estende pelo Pampa. Seu trabalho não apenas documenta a vida no campo, mas também retrata a simbiose cultural que marca o Cone Sul, onde as fronteiras físicas se dissolvem em uma convivência histórica e cultural.

A abertura da exposição ocorrerá nesta quinta-feira (24), às 17h, no átrio do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), em Porto Alegre (avenida Praia de Belas, 1100). O evento contará ainda com apresentações musicais de Leonardo Quadros e Fabiano Torres. A mostra permanecerá aberta ao público até o dia 22 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

As fotografias estarão à venda durante o evento, e parte do valor arrecadado será destinada ao Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre. A exposição conta com o apoio cultural do TRT-RS, do Memorial da Justiça do Trabalho do TRT-RS, e de empresas como Erva Mate Baldo, Vinícola Pedras da Quinta, Vinícola Almadén, Cabeça de Toro, Gauer Molduras e Versus Ateliê e Impressão.

Sobre o fotógrafo



João Paulo Lucena, nascido em Porto Alegre em 1965, iniciou sua trajetória fotográfica aos nove anos de idade, quando ganhou sua primeira câmera. Autodidata, aprimorou sua técnica no Núcleo de Fotografia da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), e em diversos grupos e escolas de fotografia.

Com uma carreira consolidada em fotografias de natureza e esportes de ação, Lucena vem se dedicando à fotografia documental, com foco especial na cultura do gaúcho e no bioma Pampa. Suas obras já foram expostas individualmente e em coletivas, além de publicadas em revistas, jornais e livros.