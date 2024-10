Murica Sujão desembarca pela primeira vez na capital

Murica Sujão, uma das figuras ascendentes do rap nacional, vai fazer a sua estreia em Porto Alegre. O cantor e compositor, cuja obra tem ganhado cada vez mais destaque por misturar ritmos nacionais com as batidas do hip hop, trará ao Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), no sábado (26) às 20h30min, a turnê do seu mais recente trabalho de estúdio, chamado Maracutaia (2022). Para quem deseja comprar ingressos, eles ainda estão disponíveis no Sympla a partir de R$50,00. Conhecido também pelas suas collabs com Yago Oproprio e Yung Vegan, o MC brasilense vai mostrar ao público o seu discurso poético e político, envolto em melodias sofisticadas que carregam a essência do boom bap e inúmeras referências da música popular brasileira. No repertório, estarão faixas como Vermelho, Segunda-Feira, Hemisfério Sul e Maracutaia. Murica, nascido Murillo Fellipe, é um dos MC's que representam a nova geração do rap nacional. Nascido no Distrito Federal nos anos 2000, o ponto inicial da sua trajetória remonta às batalhas de rima de Brasília. Foi assim que ele aprendeu a se comunicar e a dialogar com o público. Multifacetado, o artista reúne referências que vão da Tropicália, da MPB à cultura urbana, como o skate e a poesia marginal, fazendo com que as suas músicas evidenciem uma identidade musical genuinamente brasileira.