Alunos da School of Rock apresentam clássicos do rock em show no Opinião

A School of Rock Benjamin POA vai trazer ao Opinião mais um show de temporada. No dia 27 de outubro, sete elencos de alunos da escola subirão em um dos palcos mais importantes do Brasil para interpretar sucessos de ícones do rock mundial, como Queen, Kiss , AC/DC, sucessos do movimento punk e algumas surpresas.Em atividade desde 2020, a School of Rock Benjamin POA é uma das quase 400 unidades que a escola – criada nos Estados Unidos – tem espalhadas pelo mundo. Com o lema “o palco é o melhor professor” e uma metodologia que proporciona esse tipo de experiência, a School of Rock promove diversos eventos com seus alunos, fazendo desse momento o ponto alto de uma trajetória de pesquisa, aprendizado e ensaios realizados durante as aulas.A School of Rock Benjamin POA foi fundada pelo músico e empresário Thiago Vitola e atualmente conta com o reforço do médico, escritor e entusiasta das artes Marcelo Tadday, que ingressou na sociedade inspirado pela trajetória de sua filha na escola. O evento contará com a direção musical de Tchê Gomes (Tenente Cascavel e TNT), a direção de palco e captação de imagens de Alexandre Birk (Graforreia Xilarmônica), preparação de elenco e direção de cena da atriz, escritora e cantora Ana Carolina Machado e a produção de André Moraes (que já atuou em trilhas sonoras, no cinema e gravou artistas como Sepultura e Caetano Veloso).School of RockIdealizada em 1998 nos Estados Unidos, a School of Rock se consolidou como uma comunidade apaixonada, que se dedica à educação musical baseada em experiências. Reconhecida por revolucionar o ensino com um método focado na prática em cima do palco, hoje a School of Rock é uma rede mundial, presente em 15 países, com mais de 65 mil alunos.No Brasil, a School of Rock iniciou as suas atividades em 2013 e, atualmente, conta com 52 unidades distribuídas em diversas cidades, como Porto Alegre. A escola oferece cursos para crianças e adultos, com aulas que ocorrem individualmente e em grupo. Como o palco é sempre o melhor professor, os alunos são agrupados em bandas para desenvolver habilidades técnicas e pessoais.A metodologia de ensino é aplicada através de temporadas temáticas, nas quais os alunos conhecem diferentes estilos, indo do rock clássico à MPB, passando ainda pelo grunge, metal, pop e folk, entre outros. No fim de cada temporada, que tem duração de quatro a seis meses, as bandas da School of Rock realizam uma apresentação final, em um evento organizado em espaços renomados de cada cidade.