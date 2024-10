Espaço 373 contará com Tum Toin Foin para crianças no final de semana

No domingo (27), a banda de câmara Tum Toin Foin apresenta o espetáculo infantil FLICTS no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). No repertório, a trilha sonora feita por Arthur de Faria e Roberto Oliveira para a adaptação do livro homônimo de Ziraldo para uma montagem de teatro de bonecos do Grupo Camaleão, que ficou longos anos em cartaz. Os ingressos custam de R$35,00 a R$100,00 e podem ser adquiridos no Sympla.Em 1998, Arthur pegou as bases gravadas com o Arthur de Faria & Seu Conjunto, chamou uma legião de cantoras e cantores de Porto Alegre para regravar as vozes, e o resultado foi o disco infantil Flicts. Este ano, o pianista adaptou os arranjos para serem tocados e cantados pela Tum Toin Foin, com direção de Áurea Baptista. O show contará com Thomás Werner (guitarra e voz), Miriã Farias (violino e voz), Adolfo Almeida Jr. (fagote), Sabryna Faria e Julio Rizzo (trombones e vozes), Bruno Vargas (baixo e voz), Guenther Andreas (bateria) e Giovanni Berti (percussão e voz), além de Arthur de Faria como narrador e ao piano.