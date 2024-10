PQ Casamos?! dá seguimento à Mostra de Comédias na Casa de Cultura

Ao longo do mês de outubro, nas terças e quartas-feiras, o Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736) será palco da Mostra de Comédias. O projeto apresenta o espetáculo PQ Casamos?! sempre às 20h, e tem o patrocínio do Banrisul. Os ingressos, já à venda na plataforma tri.rs, custam entre R$30,00 e R$60,00 e já estão disponíveis para as sessões dos dias 22, 23, 29 e 30 de outubro.Sinopse: A verdadeira história de um casal que está há mais de trinta anos junto e resolve descobrir na terapia se depois de tanto tempo ainda há amor. Durante uma narrativa bem humorada que mistura ficção e realidade, descobrem que compatibilidade é um conceito muito pessoal. Com o desenrolar do espetáculo, emoções e situações hilárias se alternam para que eles junto ao público descubram, por fim - PQ CASAMOS.