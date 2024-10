Gupe apresenta turnê de seu álbum de estreia nesta sexta-feira

Amigos de infância há mais de 25 anos, Guga Lamar e Pedro Freitaz começaram a publicar nas redes sociais as músicas que eles sempre gostaram de ouvir. Eles viralizaram com vídeos gravados em pontos icônicos da Capital, que trazem novas versões para sucessos da MPB. No último mês de agosto a dupla lançou o álbum Dentro de um pra sempre, que reúne onze faixas autorais inéditas e que já soma mais de 2 milhões de plays nas plataformas de streaming. O novo disco tem sido apresentado ao público em uma turnê que vem lotando diferentes espaços do país, e estreiará na capital gaúcha nesta sexta-feira (25), às 21h30min, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575) . Os ingressos estão à venda pelo Sympla, entre R$55,00 e R$110,00.Releituras de faixas como A Lua Q Eu T Dei, de Herbert Vianna, Coisas Que Eu Sei, de Dudu Falcão, e Balada do Amor Inabalável, de Samuel Rosa e Fausto Fawcett fora publicadas pela dupla. Personalidades como o Padre Fábio de Melo, Tatá Werneck, Chico César, Lulu Santos e dezenas de novos fãs começaram a compartilhar os vídeos que os levaram a ultrapassar a marca de mais de meio milhão de seguidores na internet. No palco, Guga e Pedro estarão acompanhados por Mateus Mussatto (bateria) e por Naum Gallo (contrabaixo) para uma apresentação envolvente e vibrante, destacando a qualidade musical e a profundidade lírica que são marcas registradas da dupla. O repertório da noite especial contará com as releituras que fizeram com que o duo ganhasse a sua primeira comunidade de fãs, assim como as faixas compostas pela dupla que vêm conquistando o público, como No Mesmo Tom e Efeito Você. O disco, composto por Guga e Pedro em parceria com Beto Cavalheiro, Tiê Castro e Nairo, foi produzido de maneira independente, trazendo em suas sonoridades e temas as principais referências musicais da dupla. O resultado é um álbum cheio de leveza, que passa por pop, bossa nova e MPB, com letras que falam sobre permanência e o amor construído diariamente com paciência, dedicação e afeto, que resiste ao tempo e às mudanças.