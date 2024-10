Mostra reúne mais de 50 Livros de Artista na Galeria 506

O grupo Gralha Azul, de Porto Alegre, acostumado a participar de Bienais de Livro de Artista e exposições no país e exterior, abrirá a mostra Gralha Azul e Convidados – Uma Experiência Coletiva no sábado (19/10), às 11h, na Galeria 506 (av. Nova York, 506). Criado há 15 anos e composto exclusivamente por mulheres, o grupo se dedica à confecção de Livro de Artista e ao estudo e reflexão dessa categoria de arte. A visitação aos trabalhos na Galeria 506 irá até 30 de novembro, de segunda a sexta, das 10h às 19h.



A exposição conta com a participação dos grupos NAVI – Núcleo de Artes Visuais, de Caxias do Sul, Derivações, da Capital, e Projeto Circular Feevale, de Novo Hamburgo, além de outros artistas convidados, como Luise Weis, de São Paulo.

As técnicas de elaboração dos livros variam de manuais, com desenhos, pinturas e carimbos, a digitais, quando as imagens criadas são manipuladas através de softwares de edição de imagens e posteriormente impressas. Edições de tiragens pequenas de Livros de Artista são feitas sobre diversos papéis, a laser ou de processos fotográficos de impressão mineral, enquanto que edições maiores são impressas em gráficas. Independentemente de quem o produz, o Livro de Artista é concebido sob o signo da liberdade criativa, a partir de uma ideia artística, e até pode, em sua aparência e conteúdo, nada lembrar o livro convencional conhecido por todos. Por exemplo, o Livro de Artista pode ser uma escultura, de papel ou de outros materiais, e por aí afora vão as inúmeras possibilidades.



Muitos dos livros do Gralha Azul, que se originou da Oficina do Livro de Artista do Atelier Livre da Prefeitura, são produzidos coletivamente, não excluindo a produção de livros individuais. O Gralha Azul mantém reuniões semanais sob a coordenação da artista visual Mara Caruso, graduada pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e professora aposentada de Livro de Artista do Atelier Livre de Porto Alegre.



Pelo NAVI, fundado em 1988, a mostra exibe livros de Ana Maria Vergamini, Lourdes Barazetti Slomp e Suzana Maria Maino. O Derivações é integrado por Estelita Branco, Leci Bohn, Mara Caruso e Sandra Fraga. O Projeto Circular Feevale participa com o Livro de Artista Imigração/migração: nossas reflexões e questões afetivas, serigrafia sobre papel e capa em MDF, 35 X 25 X 1,5 cm, 2024.



O grupo é composto por Alexandra Eckert (coordenadora), Ana Clara Dieter, Ariadny Amaral, Camila Gonçalves Fontoura, Camila Marques, Carin Toscani, Chandra Machado, Emilly Cobs, Faun Antunes, Fernanda Nielsen, Gabriela Soares Hermes (Mabel), Juliana Justino, Kayo Viana Saldanha da Silva, Kia Santos, Marcio de Souza Pinto, Marinêz Roduite, Matheus Lovatto (Loloviz), Maurício Hilgert, Paula Goulart da Silva, Paulo Belloni, Pietra Cooper e Sofia Silva.