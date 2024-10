Ocidente Acústico em dose dupla com Os Resistores e Quarto Sensorial

Nesta quinta-feira (24), o Ocidente Acústico (av. Osvaldo Aranha, 960) receberá as bandas Os Resistores e Quarto Sensorial, bandas conectadas pela criação original, sonoridades fortes e com um trabalho instrumental caprichado. Eles sobem ao palco a partir das 21h, e os ingressos estão sendo vendidos no Sympla, a partir de R$25,00. A banda Os Resistores é um trio pós-punk-relativamente-progressivo com raízes e ramificações na música erudita, jazz e rock. A poética da banda é criar uma linguagem musical própria e singular: as músicas são construídas a partir de improvisações e experimentações, resultando em canções e músicas instrumentais, trabalhando nos limites da harmonia e do ritmo. A banda foi criada para ser o veículo musical da maturidade de seus três integrantes, conhecidos na cena de Porto Alegre, e também com atuação e repercussão em nível nacional: Carlo Pianta (guitarra, baixo e voz), Vasco Piva (guitarra e baixo) e Guenther Andreas (bateria).A banda Quarto Sensorial se mantém fiel à ideia de funcionar como um laboratório sonoro desde a sua formação em 2007, com Carlos Ferreira (guitarra), Bruno Vargas (baixo) e Martin Estevez (bateria). Apesar das evidentes características de post rock e free jazz, o power trio instrumental de Porto Alegre/RS extrapola as noções de gênero e não demonstra qualquer necessidade ou desejo de enquadrar seu trabalho em um determinado nicho. De maneira descompromissada, o grupo mostra-se livre para elaborar composições multifacetadas, redefinindo as limitações do formato guitarra/baixo/bateria por meio de diferentes ritmos, texturas e fórmulas composicionais aplicadas intuitivamente, em um método coletivo de criação.