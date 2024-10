Espetáculo inspirado na poesia erótica brasileira de Gilka Machado ganha temporada na CCMQ

O espetáculo Língua Lâmina traz à cena a voz da pioneira da poesia erótica brasileira, Gilka Machado, oferecendo ao público uma experiência sensorial única, com odores, sabores e vídeo-poesias. Gilka, figura emblemática da literatura brasileira do século XX, foi sufocada pelos preconceitos de sua época. Agora, suas palavras ganham vida em um espetáculo que permeia por todos os sentidos. As apresentações ocorrem de terça (22) a quinta (24), com acessibilidade de Libras e Audiodescrição na quarta (23), no Teatro Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736). Todas as apresentações acontecem às 20h. Os ingressos gratuitos precisam ser retirados pelo Sympla. Criado em 2020, o projeto surgiu a partir de uma pesquisa sobre a literatura erótica feminina no Brasil, com foco na vida e obra de Gilka Machado. Desde então, a obra evoluiu de um sarau sensorial para um monólogo teatral, com direção e roteiro de Alexandre Malta, atuação e produção de Lorena Sanchez, que permite transpor o trabalho de uma pesquisa literária a uma performática forma de apresentar mulheres pioneiras da literatura. Após sua estreia em 2023 no Espaço Cuidado que Mancha, o espetáculo trilhou alguns caminhos até então, conquistando os prêmios de Melhor Atriz e Melhor Texto Original além de outras indicações em festivais do Estado, reafirmando sua relevância no cenário teatral.