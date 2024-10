Psicólogas Amanda Borges Fortes e Mariana Ferreira Petersen lançam livro de crônicas nesta terça

O livro Ser Feliz é uma Escolha: Reflexões sobre a Psicologia da Vida (Editora AGE, 152 páginas, R$59,90) será lançado na próxima terça-feira (22), a partir das 18h30min, na Livraria Paisagem, no Moinhos Shopping (rua Olavo Barreto Viana, 36) em Porto Alegre. Escrita a quatro mãos pelas psicólogas clínicas e professoras de psicologia Amanda Borges Fortes e Mariana Ferreira Petersen, a publicação imprime 97 de suas crônicas postadas no perfil da dupla no Instagram @Equilibra.Psicologia. A entrada é franca.

A arte de cultivar o equilíbrio — tanto o pessoal quanto nas relações com os outros ao longo das diferentes fases da vida — é o tema central das reflexões, crônicas e relatos clínicos das psicólogas. Com uma abordagem acessível e profunda, as autoras oferecem oportunidade de se reconectar com o presente e valorizar o que realmente importa na vida. Temas como ciclo vital, carreira, vida em família, maternidade, autocuidado, relacionamentos, finitude e saúde são expostos nas narrativas. Nas 152 páginas, o leitor encontra maneiras de melhorar a qualidade de vida, cultivar relacionamentos saudáveis e enfrentar os desafios emocionais da vida moderna.