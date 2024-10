Espetáculo infantil Andarilho reúne histórias, cantos e danças em duas apresentações neste sábado

Vencedora do Prêmio Tibicuera de Melhor Espetáculo em 2016, a peça infantil Andarilho terá duas apresentações neste sábado (19), no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Em sessões às 15h e às 17h, crianças de todas as idades poderão aproveitar a montagem que propõe uma encantadora jornada inspirada na cultura do Rio Grande do Sul, em que histórias, causos, contos, cantos e danças ganham vida, entrelaçando memórias e criações da imaginação. Os ingressos para cada sessão custam entre R$19,80 e R$50,00, e estão à venda no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural.A peça leva assinatura do grupo Teatro Ateliê e conta com direção de Alex Limberger, texto original de Lú Endress e atuação de Gustavo Dienstmann, Philipe Philippsen e Valquíria Cardoso, que também são responsáveis pela trilha sonora, apresentada ao vivo. Percorrendo o pampa, os três andarilhos narram pequenas histórias que se entrelaçam entre memórias e criações da imaginação, transportando o espectador para momentos nostálgicos por meio da fantasia. Com mais de 20 anos de trajetória, o Teatro Ateliê é reconhecido por sua vasta pesquisa e prática, mesclando teatro, contação de histórias, música autoral, resgate de canções e brincadeiras populares, além da artesania de cena na construção de cenários, figurinos e adereços. Já circulou por todo o Brasil realizando apresentações de seus espetáculos e ministrando oficinas.