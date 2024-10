Morre Liam Payne, ex-One Direction, aos 31 anos

Atualizado às 19h19min

Morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos, o músico Liam Payne, famoso pela sua participação no conjunto One Direction. Ele estava hospedado em um hotel na cidade de Buenos Aires, na Argentina. A morte foi confirmada pela polícia argentina.

Segundo a imprensa local, o artista teria caído do terceiro andar do hotel, após a polícia ser chamada para conter um homem que se comportava de forma agressiva, talvez sob a influência de drogas ou álcool. O corpo foi encontrado no pátio interno do estabelecimento e, segundo relatos de quem atendeu a ocorrência, o artista teve morte instantânea.

Cerca de meia hora antes da notícia, o canto havia publicado uma série de fotos na rede social Snapchat, algumas ao lado da namorada, celebrando a possibilidade de tirar "um tempo de folga" na capital argentina. Ex-colega de Liam na One Direction, Niall Horan apresentou-se em Buenos Aires no último dia 2 de outubro; os dois se encontraram após o show e tiraram fotos juntos, publicadas em redes sociais.

De acordo com o titular do Sistema de Atenção Médica de Emergência de Buenos Aires, Alberto Crescenti, a equipe atendeu uma chamada às 17h04min de quarta-feira, referente a um homem que precisava de ajuda no pátio interno do hotel Casa Sur. Ao chegar no local, às 17h11min, constatou a morte da citada pessoa. "Lamentavelmente, apresentava lesões incompatíveis com a vida, de forma que tivemos que constatar o falecimento. Não houve possibilidade de tentar reanimá-lo", disse Crescenti, em declarações concedidas ao site TN - Todo Notícias.



Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, na Inglaterra. O cantor ganhou fama em 2010, quando fez parte da boyband britânica One Direction, ao lado dos cantores Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik. O grupo, que surgiu a partir da participação no reality show The X Factor, lançou seu primeiro álbum, Up All Night, em 2011, tornando-se imediatamente um fenômeno mundial.

Em carreira solo desde o fim do conjunto, em 2016, Liam havia lançado dois EPs, First Time (2018) e LP1 (2019). Ele havia se apresentado, em 2019, no festival Villa Mix em Goiânia, e vindo ao Brasil em 2018 para a promoção de seu single 'Familiar'. Além disso, com a One Direction, Liam havia feito dois shows no Brasil em 2014. No ano passado, ele estava marcado para se apresentar no The Town, em São Paulo, mas cancelou a agenda por graves problemas renais.

Liam Payne deixa um filho de 7 anos, fruto de um relacionamento com a também cantora Cheryl Cole.