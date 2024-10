Novos trabalhos de Marcelo Corsetti são apresentados no Espaço 373

Nesta quarta-feira (16), Marcelo Corsetti mostra no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) parte do repertório de Phyra, nome do seu próximo disco com lançamento previsto para o final do ano. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, de R$25,00 a R$70,00.



Com 35 anos de carreira e 15 discos, o artista traz uma sintonia do jazz com a música gaúcha, da mistura de Pat Metheny com Renato Borghetti e de Diana Krall com Bebeto Alves. Para este show, Corsetti será acompanhado por Dani Vargas (bateria), Mateus Albornoz (baixo) e Cristiano Ludwig (sax).