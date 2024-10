Projeto poético-musical na Biblioteca Pública do Estado apresenta show A carne da Palavra

O projeto poético-musical A palavra voa – poesia que se canta convida o público para assistir A carne da palavra, nesta quinta-feira (17), às 19h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190). A estreia do projeto aconteceu no mês de setembro, com Mágica Mistral, de Pedro Longes. A entrada é gratuita. Em duas vozes e piano, Áurea Baptista e Arthur de Faria cantam canções dos gêneros mais variados, cujos textos foram escritos por Mario Quintana, Luis Fernando Verissimo, Daniel Galera, Aldir Blanc, Marcelo Sandmann, José Paulo Paes, Caio Fernando Abreu, Haroldo de Campos, Carlos Drummond de Andrade, Marcelo Quintanilha, Helio Flanders, Carlos Villalba, J. R. Wilcock, Fernando Pessoa, Charles Bukowski, Federico Garcia Lorca, Carlo Collodi, Montaigne, Sófocles e Peire Cardenal, traduzidos por Augusto de Campos.

Áurea Baptista atuou em mais de 70 curtas, longas e séries de TV. Arthur de Faria já escreveu mais de 50 trilhas para teatro e cinema e tem mestrado e doutorado em Literatura Brasileira. Para ambos, a palavra é fundamental, tanto a prosa, quanto a poesia. Era mais do que natural que um dia montassem um show, no qual Áurea cantasse canções escritas por Arthur, que são originalmente poemas e textos criados para serem lidos em livro. Dessa união nasceu o espetáculo A carne da Palavra.

A BPE criou o projeto A palavra voa – poesia que se canta com o objetivo de oferecer ao público uma programação musical de qualidade, aliando música e literatura, com apresentação de talentos consolidados ou em ascensão do Rio Grande do Sul. No total, foram planejados quatro eventos: Mágica Mistral, com Pedro Longes (realizado em 18 de setembro), A carne da palavra, com Áurea Baptista e Arthur de Faria (17 de outubro), Pelo escuro, poemas afro gaúchos, com o Grupo Desagravo (22 de novembro) e Vitor Ramil canta Borges, João da Cunha Vargas, Leminski e Angélica Freitas (18 de dezembro). A curadoria é do músico, escritor, jornalista, crítico musical, mestre e doutor em Literatura Brasileira Arthur de Faria, que também é autor de mais de 50 trilhas sonoras para teatro e cinema.