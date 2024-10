Mostra solidária apresenta trabalhos de artistas voluntários do projeto Paredes com Propósito

Em uma celebração da arte urbana e da solidariedade, a Pax Pop Up e o Vakinha se unem para apresentar Paredes com Propósito – A EXPO 01. O evento ocorre na próxima quinta-feira (17), a partir das 19h, na sede da Pax Pop Up (av. Protásio Alves, 491). A exposição coletiva destaca o trabalho de 20 artistas urbanos que foram voluntários em mutirões nas comunidades afetadas pelas enchentes em maio no Rio Grande do Sul, dedicando-se à pintura de casas e estruturas danificadas pelas águas.Idealizado pelo artista urbano Jotape Pax e pela produtora cultural Kami Rosito, o projeto visa revitalizar visualmente comunidades afetadas pelas enchentes. Até o momento, quatro mutirões de pintura foram realizados, com mais de 175 residências beneficiadas. A meta inicial é alcançar 250 casas na primeira fase do projeto, que vai até o final de 2024. O objetivo final é alcançar duas mil residências, abrangendo também áreas impactadas em outras regiões do estado. Além de Jotape Pax, entre os artistas participantes estão Kate Belli, Rara, Moskito, Stand, Celopax, Triafu, Lucas Bairros, Athos, Marília Drago, Maick Seila, Carol Bras, João Schmitz, Ana Scarceli, Leandro Alves, Careca, Amaro, Tio Trampo, Nat Correa e Tainá Moxa.Durante a mostra serão apresentadas obras originais disponíveis para venda ao público por R$900,00 cada, sendo que R$450,00 do valor será destinado diretamente ao artista e os outros R$450,00 serão revertidos para a segunda fase do projeto. Os visitantes também poderão contribuir através da operação do bar pelo Wills Bar, onde a venda do drink Moscow Mule (R$25,00) terá sua receita integralmente revertida para apoiar a iniciativa. O evento contará com live painting por Jotape Pax e diversas atividades interativas com o público, promovendo uma experiência única de imersão na arte urbana e no impacto social positivo.