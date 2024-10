Gilberto Gil anuncia show de sua última turnê em Porto Alegre

A última turnê de Gilberto Gil, Tempo Rei, já tem data para vir a Porto Alegre. A apresentação está marcada para o dia 6 de setembro de 2025, no Estádio Beira Rio (av. Padre Cacique, 891). Nesta segunda-feira (14), às 10h, inicia a pré-venda dos ingressos com benefícios exclusivos para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa – no site da Eventim. O período de pré-venda se encerra às 10h do dia 17 de outubro. Vale lembrar que a venda geral começa às 12h, do dia 17 de outubro, também no site da Eventim. Em uma realização da produtora 30e em parceria com a Gege Produções, Tempo Rei passará por 10 cidades do Brasil e também contará com datas nos Estados Unidos e na Europa.



Da religião à física, passando pela filosofia e pela literatura, são inúmeras as tentativas de definir o conceito de tempo. Quando Gilberto Gil compôs Tempo Rei, em 1984, ele propunha uma resposta à canção Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. Enquanto a música do seu conterrâneo (e contemporâneo) surge com uma ideia de que o tempo e aquele que o inventou desaparecerão, a letra de Gil traz um vago desejo de permanência e transformação. Não à toa, Gilberto Gil escolheu Tempo Rei para dar nome à sua última turnê.



Gilberto Gil vem amadurecendo a ideia de não realizar mais turnês há algum tempo. É uma reflexão que ele enxerga como natural e a decisão visa diminuir a intensidade de sua agenda. Há também uma mudança de perspectiva: agora menos centrada no plano material e mais próxima à espiritualidade. A turnê será a experiência de celebrar a ampla obra musical do cantor e compositor baiano, trilha sonora que está enraizada na cultura do país, além de estar presente no DNA de todo brasileiro.



O desafio de Tempo Rei será, justamente, o de condensar esse tesouro nacional e levá-lo para o palco, enaltecendo o cancioneiro e os vários Gilbertos que conhecemos: o cantor e compositor; o tropicalista que foi preso pela ditadura militar e se exilou em Londres; o Ministro da Cultura; o imortal da Academia Brasileira de Letras; o Doutor Honoris Causa pela Berklee College of Music, em Boston (EUA); o que detém o título de doutor honoris causa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj); e o patriarca de uma família musical.



Com direção artística de Rafael Dragaud, direção de musical de Bem Gil e José Gil e acompanhado por uma mega banda composta por Bem Gil (guitarra), José Gil (bateria), João Gil (baixo), Nara Gil (voz), Flor Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (sopro), Thiago Oliveira (sopro), Marlon Sete (sopro), Danilo Andrade (teclado), Leonardo Reis (percussão), Gustavo Di Dalva (percussão), Mestrinho (sanfona) e ainda um quarteto de cordas, Gilberto Gil fará uma apresentação que celebrará de forma imersiva e sensorial a entidade mais intrigante da experiência humana: o tempo.