Lilian Maus ministra curso de aquarela poética

A renomada artista visual Lilian Maus ministrará o curso Aquarela: A Poética das Águas, onde os participantes poderão explorar a magia das cores e a fluidez da água através da técnica da aquarela. O curso tem início no próximo sábado (19), e dura até o dia 26 deste mês. As inscrições possuem o valor de R$650,00 e podem ser feitas através da plataforma eventbrite. O curso se realizará na av. Assis Brasil, 3316.



Com foco no desenvolvimento criativo e poético, o curso será uma imersão nas possibilidades expressivas que a pintura oferece. Ideal para iniciantes e artistas que desejam aprofundar suas habilidades, a atividade busca proporcionar uma experiência sensorial única, conectando arte e natureza. Lilian Maus é reconhecida por sua abordagem contemporânea à aquarela e por suas obras que dialogam com o meio ambiente e a espiritualidade, criando uma experiência visual profunda e envolvente.