Casa de Cultura Mario Quintana apresenta "Cultura no Antropoceno"

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) apresenta Cultura no Antropoceno, uma série de encontros que acontecem entre a próxima quarta-feira (16) e 13 de dezembro, em diferentes espaços da Casa. Gratuita e sem inscrições prévias, a programação é composta por mesas-redondas, debates, conferências, sessões de curta-metragens e oficinas, além de ações artísticas, inclusive nas redes sociais da instituição.



Para descrever o momento atual da história geológica do planeta Terra, alguns cientistas têm usado o conceito de Antropoceno, que significa, justamente, o momento em que o ser humano e seus feitos são entendidos como força geológica capaz de provocar alterações no clima, desafiando nossas maneiras de viver até então. Parte do problema é como a própria humanidade se colocou no centro, a ponto de ignorar outras espécies e modos de vida que não os estipulados pelos padrões europeus, brancos e patriarcais.



Para a diretora da CCMQ, Germana Konrath, Cultura no Antropoceno procura discutir a ideia moderna de humanidade ao dialogar com outros saberes e práticas que possibilitem formas diversas de habitar o mundo e de nos relacionarmos, a partir de vivências plurais. A conferência de abertura, intitulada Antropocenos do Sul: Crises e criações para um novo regime climático, será realizada na próxima quarta-feira (16), às 19h, na sala Sérgio Napp 2, no 2º andar da Casa. Nela, o professor André Araújo partirá de perspectivas locais para tecer uma reflexão inicial sobre o Antropoceno. Em dezembro, será a vez das conferências com Rita Velloso e com Kaká Werá Jecupé, que encerram o ciclo.

Em mesas-redondas que ocorrem no dias 24 de outubro, 21 de novembro e 12 de dezembro, escritores, artistas visuais, geólogos, arquitetos e urbanistas debaterão assuntos como a produção artística, a relação com a Terra, as emergências climáticas e os discursos produzidos em relação a elas, além de possibilidades de futuro a partir do momento que vivemos. Todos os encontros serão no auditório Luis Cosme, no 4º andar da CCMQ.



A programação se desdobra ainda em cinco discussões entre artistas, escritores e pesquisadores, intituladas Contaminações. Elas buscam instigar o público a perceber a confusão de fronteiras entre humano e animal, organismos e máquinas, e o físico e o não físico, bem como observar se o ser humano está realmente separado de seus objetos de desejo, do lixo que produz, da linguagem e dos espaços que habita. Entre os convidados das interações estão artistas como Cristyelen Ambrósio, Carolina Marostica, Marina Camargo, e as escritoras Irka Barrios e Julia Dantas. As conversas podem ser conferidas entre 30 de outubro e 30 de novembro, às quartas-feiras, 19h, também no auditório Luis Cosme. Detalhes dos três meses de evento, que ainda contam com oficina de Yoga, performances e palestra, também estão disponíveis em @ccmarioquintana.