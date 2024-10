Som da Madeira tem única apresentação no Teatro Oficinal Olga Reverbel

Na próxima quarta-feira (16), às 19h, a Cia de Arte La Negra Ana Medeiros apresenta o espetáculo Som da Madeira. As sessões integram o edital Atos e Cenas do Teatro Olga Reverbel, instalado no Multipalco Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Os ingressos estão à venda pelo site do teatro, com valores entre R$15,00 e R$ 30,00. Com músicas do violonista Thiago Colombo e direção artística de Silvia Canarim, o espetáculo apresenta uma dança com mescla de estilos entre o Flamenco e o folclore sureño, estabelecendo um paralelo entre a musicalidade do sul. Espanha e Brasil se fundem num espetáculo contemporâneo e musical, com Ana Medeiros La Negra, Ana Candida de La Campana, Emily Borghetti e Patrícia Corrêa, quatro bailarinas com formações em dança flamenca, que traduzem através da sonoridade do violão, dos corpos e das possibilidades que os elementos feitos de madeira proporcionam. Para além da música e dança, o Som da Madeira pretende provocar reflexões sobre diversidade, ancestralidade, os ciclos de nascimento e morte e deixa o recado da importância e urgência da nossa conexão com a natureza. O espetáculo visa deixar uma mensagem sobre a preservação da natureza e uso sustentável de seus recursos. O figurino foi feito com resíduo industrial de tecidos e o cenário foi adquirido através de sobras de uma antiga fábrica esportiva.