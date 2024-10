Norma chega a Porto Alegre para curtíssima temporada no Theatro São Pedro

Com direção de Guilherme Piva, o espetáculo Norma traz Nívea Maria e Daniel Rocha nos papeis principais, com produção de Joana Motta e Edgard Jordão. A peça chega a Porto Alegre com curta temporada no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) nesta sexta (11) e sábado (12) às 20h, e domingo (13) às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Theatro, a partir de R$ 50,00.O texto de Dora Castellar e Tônio Carvalho fala sobre Norma e Renato, dois seres humanos que se movimentam de forma muito diversa pela vida. Ela é rígida, segue padrões, leis e códigos. Ele se permite correr riscos, fazer escolhas, mudar e renascer. A peça teve sua primeira versão em 2002 e percorreu o país por mais de quatro anos, com grande sucesso de crítica e público. O texto mostra-se ainda mais atual, pois reafirma o poder transformador do acolhimento, da escuta e do amor. O espetáculo gerou uma identificação de todos os perfis de público, devido à universalidade do tema. Completamente solitária, Norma está no apartamento que acabou de alugar, quando conhece Renato, antigo inquilino do imóvel que aparece para pedir a ela que informe seu novo endereço e telefone aos que o procurarem. A liberdade de Renato incomoda Norma, as diferenças começam a vir à tona e o embate é inevitável. Mas expurgar as dores é também liberdade. E no decorrer do espetáculo revelações surpreendentes mudam os destinos dos personagens e novas possibilidades nascem do que antes parecia ser apenas o vazio.