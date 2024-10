Projeto Orquestra Jovem Theatro São Pedro reúne 130 crianças e jovens em concerto

Iniciativa de formação de cidadãos através da linguagem musical e da técnica instrumental, o Projeto Orquestra Jovem Theatro São Pedro apresenta na próxima terça-feira (15), às 20h, um concerto com participação dos seus mais de 130 alunos. Sob regência da coordenadora pedagógica e maestrina Keliezy Severo e do coordenador geral e maestro Evandro Matté, os diferentes núcleos que integram o projeto interpretam um programa diversificado, passando por clássicos da música de concerto, repertório de pop e rock, além de canções folclóricas infantis. Os ingressos podem ser retirados a partir de sexta-feira (11), exceto na segunda-feira, das 15h às 20h, na chapelaria do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), mediante doação de 2kg de alimento não perecível. O concerto inicia com a Orquestra Jovem Theatro São Pedro apresentando Mourão, peça inspirada no som das rabecas do folclore nordestino composta por César Guerra-Peixe. Depois, a Orquestra Preparatória interpretará obras do compositor russo Tchaikovsky, do compositor e sanfoneiro brasileiro Dominguinhos, além da balada Over the Rainbow, dos americanos Harold Arlen e Yip Harburg. O programa ainda contará com canções folclóricas infantis, como O Pastorzinho e Brilha Brilha Estrelinha, apresentadas pela Orquestra Iniciante, seguidas de O Trem de Ferro, Borboletinha e da faixa roqueira We Will Rock You, de Brian May, da banda Queen, com os alunos de flauta doce. Por último, sobem ao palco as turmas de percussão, tocando Mulher Rendeira, de Virgulino Ferreira da Silva, e A Thousand Miles, de Vanessa Carlton; além do grupo de musicalização mostrando Bundle Of Joy, de Michael Giacchino, e Ora Bolas, de Paulo Tatit e Edith Derdyk. O encerramento reunirá todos os núcleos em Peixinhos do Mar, de Milton Nascimento.Desde o seu surgimento, em 2021, o Projeto Orquestra Jovem Theatro São Pedro oferece vivências artísticas e socializadoras a crianças e adolescentes. A iniciativa tem o propósito de utilizar a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania. Durante todo o concerto, também estarão presentes os seis professores que lecionam aulas: Diego D'Ávila e Naila Domingos, de violino e viola; Rafael Honório, de violoncelo; Rafael Figueredo, de contrabaixo; Josué de Oliveira, de percussão; e Luana Maia, do Instituto Providência.