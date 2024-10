Últimos dias para visitar a exposição Livro Verde, de Michel Zózimo

Segue em cartaz até esta sexta-feira (11) a exposição Livro Verde, que reúne 17 obras inéditas no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), produzidas recentemente pelo artista gaúcho Michel Zózimo. Na mostra, com curadoria de Gabriela Motta, são apresentados 15 desenhos detalhados de animais, plantas e elementos da natureza, além de uma colagem manual com recortes retirados de antigas enciclopédias de ciências naturais e um livro de artista, que pode ser folheado pelo público. A visitação é gratuita e pode ser feita diariamente, das 10h30min às 20h. No local, também é possível garantir, sem custo, os últimos exemplares do catálogo da exposição, que conta com um texto curatorial e verbetes inéditos de Gabriela, criados a partir da convivência com Zózimo e da análise de suas obras, além de reproduções de todos os trabalhos expostos na galeria do centro cultural. Antes ou após a visita, o público também pode conferir gratuitamente, no canal do YouTube do Instituto Ling, um minidocumentário sobre a exposição. Assinado pela produtora Eroica Conteúdo, o filme tem direção de Caio Amon e reúne depoimentos e comentários da curadora e do artista, com detalhes sobre a concepção e o desenvolvimento dos trabalhos exibidos. Nascido em Santa Maria e atualmente residindo e lecionando na capital gaúcha, Michel sempre se interessou pelos livros e pelas possibilidades do mundo editorial e do meio impresso, utilizando páginas como suporte para seus desenhos e criações. Nos 15 desenhos criados em papel algodão para a mostra, Zózimo apresenta animais e plantas reais desconstruídos em diferentes arranjos e escalas. Outro destaque da exibição é a colagem com 80cm de altura e mais de 1 metro de extensão criada pelo artista. A obra, que ganhou o título de Embrionários, foi construída a partir de recortes precisos de uma infinidade de seres vivos, como animais vertebrados e invertebrados, plantas, fungos, aves, peixes, répteis e insetos fosforescentes, retirados de aproximadamente 25 volumes da enciclopédia Conhecer.