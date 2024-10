Exposição Linhas Moventes inaugura na Galeria de Arte do DMAE

A exposição Linhas Moventes, contemplada no Edital Ocupação Chico Lisboa 2024, inaugura nesta terça-feira (8), às 19h, na Galeria de Arte do DMAE - Chico Lisboa (rua 24 de Outubro, 200). Com instalações, obras em papel, postais, fotos e vídeo, a mostra apresenta 20 trabalhos das artistas Barbara Larruscahim e Elaine Stankiwich, com curadoria de Aline Zimmer. As obras de ambas as artistas são exibidas a partir de pontos de contato que perpassam as linhas e os corpos que se deslocam – e, neste gesto-movimento, deixam rastros, vincos e inventam territórios. A exposição possui entrada franca e fica em cartaz até o dia 14 de novembro, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira das 9h às 17h30min.A mostra divide-se em núcleos que se interrelacionam, abordando questões referentes ao corpo, percurso, à memória e ao movimento. Um deles é a oficina Marco-Fadas: um território imaginado, que acontece na terça (8), às 16h, na Galeria de Arte do DMAE, com a artista Barbara Larruscahim. A proposta poetica educativa é desenvolvida a partir da interação com as Marco-Fadas, esculturas móveis que representam os marcos de fronteira existentes na demarcação entre o Estados do Rio Grande do Sul e o Uruguai. A atividade será desenvolvida no Jardim do DMAE, de modo prático-teórico e duração de uma hora, a partir da apresentação e interação com o trabalho e uma roda de conversa sobre a temática com a artista. Interessados devem se inscrever até segunda-feira (7) via WhatsApp da Chico Lisboa (51) 99826-0341Já no dia 29 de outubro, às 16h, também na Galeria mas com a artista Elaine Stankiwich, ocorre a oficina Espaços moventes: afeto e invenção. A proposta convida o participante a uma prática sensorial, através da percepção visual e tátil. Com cerca de 1 hora de duração no espaço expositivo, a artista apresentará os objetos táteis – especialmente os trabalhos Medusas e Objetos-corpo – em um percurso pela exposição, fazendo breves paradas, em trabalhos com aspectos etéreos. Por fim, será proposto um experimento com a fita de moebius, em alusão à obra Água Viva. Interessados devem se inscrever até o dia 28 de outubro também via WhatsApp da Galeria. A atividade é gratuita.Barbara Larruscahim, artista de Sant’Ana do Livramento, na divisa do RS com o Uruguai, trabalha com a cartografia. Pensando a identidade platinoamericana, a artista toma o território da fronteira como elemento fundante de sua produção, investigando seus (des)marcos e símbolos políticos. Já Elaine Stankiwich, artista paranaense, constrói sua poética a partir do gesto de amassar, dobrar e cortar papéis, formando em sua superfície diferentes volumes e linhas orgânicas. Com influência do neoconcretismo brasileiro, trabalha a partir do caráter sensorial das obras.