Julio Collares inaugura exposição no Theatro São Pedro

Na próxima quinta-feira (3) às 19h, o Foyer do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), em parceria com a Galeria Mascate, abre suas portas para a inauguração da mostra Maio, que apresenta a recente produção de pinturas do artista Julio Collares. A entrada é franca.



Com curadoria de Paulo Brum, Régis Duarte e Tiago Coelho e texto de apresentação de Rochelle Zandavalli, a exposição Maio, de Julio Collares, reúne doze telas abstratas e um documentário que registra o processo criativo do artista e arquiteto porto-alegrense. A mostra marca o testemunho do artista diante dos acontecimentos de maio em nossa cidade e estado. O artista registra - para que a memória coletiva não esqueça - a maior e mais destruidora enchente da história de Porto Alegre. As telas aqui apresentadas condensam visualmente a carga psicológica sentida coletivamente naquele mês.