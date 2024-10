Museu das Memórias (In)Possíveis promove exibição de documentário

Nesta sexta-feira (4), o Museu das Memórias (In)Possíveis promove a exibição do documentário Jango no Exílio, através do Grupo de Trabalho Trauma e Memória: Interlocuções, destinado a descomemorar os 60 anos do golpe empresarial-militar de 1964. A exibição ocorre às 19h na Sede da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (rua Faria Santos, 258) e contará com uma roda de conversa com o diretor do documentário, Pedro Isaias Lucas, logo após. A entrada é franca. A jornada de 12 anos intensos de exílio do ex-presidente João Goulart no Uruguai e na Argentina com imagens inéditas, entrevistas exclusivas e uma narrativa envolvente. Este é o tema, como o próprio título do documentário anuncia, de Jango no Exílio, do cineasta Pedro Isaias Lucas, que estará presente na exibição e irá participar da Roda de Conversa. Agora é a oportunidade de ver ou rever o documentário, lançado em março deste ano.O documentário longa-metragem revela vários aspectos da personalidade de Jango, visto por amigos, parceiros e empregados como uma pessoa simples, carismática, que andava a cavalo, sentava no chão e gostava de churrasco e chimarrão. Mostra também os momentos difíceis, como a dificuldade de realizar movimentações financeiras no Brasil e o constante monitoramento por órgãos da repressão política brasileira. E ainda como era sua relação com Brizola. Maria Tereza Goulart, ex-primeira dama, os filhos João Vicente Goulart e Denize Goulart, além do neto João Marcelo, estão presentes no documentário através de depoimentos.