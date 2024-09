Comédia romântica O Dia Que Te Conheci estreia nos cinemas

O Dia Que Te Conheci, dirigido por André Novais Oliveira, chega aos cinemas brasileiros neste final de semana. Com produção da Filmes de Plástico em coprodução com o Canal Brasil e distribuição da Malute, o filme traz para as telonas uma comédia romântica estrelada por Grace Passô e Renato Novaes que explora os encontros e desencontros da vida cotidiana, com um toque de sensibilidade característico do diretor.Premiado em diversos festivais no Brasil e no mundo, a obra gira em torno da relação entre Zeca (Renato Novaes), um bibliotecário que luta para manter sua rotina, e Luísa (Grace Passô), uma colega de trabalho que o ajuda em um momento difícil. O diretor utiliza uma abordagem intimista, permitindo que os espectadores se identifiquem com os dilemas enfrentados pelos protagonistas.Ao espelhar as singularidades do modo brasileiro - e sobretudo mineiro - de se viver e amar, O Dia Que Te Conheci integra com leveza aspectos como a rotina de trabalho cansativa, as amizades que surgem nos transportes públicos e as relações amorosas inusitadas através de diálogos espirituosos e situações cômicas, que fazem com que o espectador se identifique com o que é visto em cena.Sinopse:Todo dia Zeca tenta levantar cedinho para pegar o ônibus e chegar, uma hora e meia depois, na escola da cidade vizinha, onde trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil. Há algo que o impede de manter esse cotidiano. Um dia Zeca conhece Luísa.