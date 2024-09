De sexta (27) a domingo (29), A Sbørnia Kontr'Atracka estará no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). O espetáculo é uma continuação de Tangos e Tragédias, com Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky, que estreou na capital gaúcha há exatos 40 anos, nos dias 28 e 29 de setembro de 1984. As exibições de sexta (27) e sábado (28) são às 20h, e a de domingo (29) às 18h. Os ingressos variam de R$70,00 a R$160,00 e já podem ser adquiridos pelo site do Theatro. No show, Kraunus (Hique Gomez) e Nabiha (Simone Rasslan) apresentam as canções e causos sbørnianos junto a seus convidados especiais: o Professor Ubaldo Kanflutz (Cláudio Levitan), reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Sbørnia, MenThales (Tales Melati), o tocador de gaita-foles e hipnotizador das montanhas da Kashkadúnia, Pierrot Lunaire (Gabriella Castro) a grande sapateadora do Ballet Hiperbølico da Sbørnia e o Stela Maritmus Sborniani, as Estrelas do Mar Sbørniano, uma seleção de 12 vozes do Jungst Korhal Sbøniani. Um show de luzes e projeções especiais promovem uma imersão ao universo.