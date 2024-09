Derico Sciotti, da banda do programa de Jô Soares, é atração do Espaço 373

No sábado (28), Derico Sciotti, flautista e saxofonista da banda de Jô Soares e conhecido como assessor para assuntos aleatórios, retorna ao Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) com o pianista Jeff Sabbag. Em um show intimista, o duo passeia pelas sonoridades brasileiras com um repertório abrangente e diversificado, mas também trazendo um pouco de humor entre uma música e outra a partir das 21h. Os ingressos, à venda no Sympla, custam entre R$40,00 e R$100,00.Como multi-instrumentista, colaborou e trabalhou com vários artistas, entre eles Dominguinhos, Diana Pequeno, Trovadores Urbanos, Ana de Hollanda, Chico César, Eliete Negreiros, além de participar com o Grupo nima de shows com Hermeto Paschoal, Egberto Gismonti e Itamar Assumpção.Em 1990, Derico foi convidado a participar das gravações, como saxofonista e flautista, do Quinteto do programa Jô Soares, onde permaneceu até a última temporada, em 2016. Nesses 26 anos, teve a oportunidade de tocar com músicos como Chick Corea, George Benson, Billy Cobham, Stacey Kent, Ian Anderson, Ray Conniff, Randy Crawford, Roberto Carlos, Gilberto Gil, Raul de Souza e Ed Motta.