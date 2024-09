Gueppardo e Território 436 Fazem Show no Gravador Pub neste sábado

Neste sábado (28), o Gravador Pub (rua Ernesto da Fontoura, 962) receberá as bandas Gueppardo e Território 436 a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis pelo site www.gravadorpub.com.br e custam R$25,00. O evento consolida a união dos integrantes da banda Gueppardo com a boa vinda do baixista Jean Riegel, que estreou no grupo logo após a enchente em Porto Alegre. Ele comemorará no palco, na sua terra natal, a sua estreia com a presença dos amigos da Território 436, sua banda de origem, desde 2004. A Território 436 estará completando 20 anos de estrada no mesmo dia.Gueppardo é uma banda de rock e Hard 'n' Heavy fundada em 2007 em Porto Alegre. Sempre apostando em seu material original, o grupo já fez diversas turnês por cidades do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai abrindo shows internacionais ou como headliners em festivais. Ao longo de 17 anos, a banda lançou um EP, Instinto Animal (Animal Instinct - 2009), e 4 álbuns completos, Fronteira Final (Final Frontier - 2015), Execuação Sumária (2019), I Am The Law (2021) e Power Lines (2023). Sua formação atual conta com: Thiago Lauer (vocal), Perÿ Rodriguez (guitarra), Diego Pereira (bateria) e Jean Riegel (baixo).Os gaúchos da Território 436, em meados de 2004, formaram uma banda autoral com influências bem distintas, que vão dos clássicos do rock como Kiss e AC/DC aos nacionais como Velhas Virgens, e gaúchos do TNT e Cascavelletes. No vocal e guitarra Jean Riegel, no baixo Otto Abrantte e na bateria Alex Riegel. Atualmente a banda trabalha na gravação de um disco novo, com produção musical de Sebastian Carsin.