Espetáculo de dança pelotense retorna a Porto Alegre com novo elenco e apresentação única

Com novo elenco, o espetáculo Cães estará de volta a Porto Alegre em única apresentação. A montagem do grupo OUTRO Dances, de Pelotas, foi selecionada pelo edital Atos e Cenas do RS da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). A sessão será realizada nesta quarta-feira (25), às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n). Os ingressos custam de R$ 15,00 a R$ 30,00 e estão à venda no site do Theatro. Dirigida por Alexandra Dias, a produção investiga as masculinidades, criando uma experiência de movimento e conexão. Juntos, os corpos dançantes celebram uma nova anatomia humano-canina em constante transformação. Essa fase do trabalho traz um elenco renovado e diverso: Beeba Manicongo, Gabriel Castilhos, Ítalo Ribeiro, Linfout, Manoel Timbaí e Moracos. A equipe reúne artistas de São Carlos (SP), Remanso (Bahia), Caxias do Sul (RS), Encruzilhada do Sul (RS) e até mesmo do Senegal, na África. A pesquisa para o espetáculo teve início nos estudos teórico-práticos da diretora sobre a antropofagia corporal, que geraram uma corporeidade oscilante entre o humano e o canino. Cães já participou do festival Porto Alegre em Cena, enquanto o filme homônimo integrou a mostra convidada do Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul e do Festival Misturagem.