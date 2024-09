Orquestra Villa-Lobos se apresenta na Biblioteca Pública do Estado

Na terça-feira (24), às 19h, a Orquestra Villa-Lobos se apresenta no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190) para encerrar a programação de 102 anos do prédio histórico da BPE. O recital apresentará jovens talentos musicais da Lomba do Pinheiro, conduzidos pela professora eregente Cecília Rheingantz Silveira. O concerto, com 15 músicos, em naipes de flauta doce, cordas, harmonia e percussão, terá repertório variado de música brasileira e estrangeira, com entrada franca.A Orquestra Villa-Lobos é um programa de educação musical desenvolvido há 32 anos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, situada na Vila Mapa, em Porto Alegre. O projeto atende mais de 300 crianças e jovens e tem como objetivo proporcionar a eles conhecimento musical e vivências artísticas coletivas, socializadoras e transformadoras. Os jovens participam de oficinas gratuitas que abordam desde a musicalização infantil até a formação de músicos e educadores musicais.