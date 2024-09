SPC faz 'último encontro' em Porto Alegre e deixa gosto de 'quero mais'

SPC Acústico 2 - O Último Encontro, a despedida do cantor Alexandre Pires do grupo Só Pra Contrariar teve de tudo, menos a sensação de que esta seria a última vez que a formação original da banda se encontraria com o público. Chamada de, a despedida do cantordo grupoteve de tudo, menos a sensação de que esta seria a última vez que ase encontraria com o público.

Com 28 músicos em cima do palco, inúmeros instrumentos, mais de 40 canções e exatas 3 horas de show, podemos chamar o que aconteceu no Auditório Araújo Vianna na última sexta-feira (20) de espetáculo completo. Alexandre Pires dominou o palco de um modo que as horas passaram voando, repletas de carisma, interação com os fãs e, claro, muitos sorrisos e samba no pé.



Quando as luzes se apagaram, um vídeo de animação preencheu o telão com ilustrações de Mauricio de Souza, acompanhadas da voz de Alexandre apresentando o que estava por vir. Os gritos e sorrisos se ampliaram no momento em que a frase “Bem vindo ao último encontro do Só Pra Contrariar” anunciou a entrada do grupo.

Recheado de nostalgia e hits, o setlist iniciou nos anos 90, com Quando é Amor, Te Amar Sem Medo e O Meu Jeito de Ser. Extasiada, a banda irradiava sorrisos e fazia até coreografias com o vocalista, que em um terno todo preto, esbanjava elegância em seus sapatos de vinil lustrados e brilhantes.

Mas não para por aí: um espetáculo completo deve contar com uma troca de figurino, e Alexandre Pires não deixou barato. No último terço do show, o sambista retornou ao palco vestindo tons claros dos pés ao seu tradicional chapéu de palha na cabeça. Com um novo figurino, ele mostrou que entende de samba em um número de dança que deixou o público de queixo caído. Seus pés se movem sem precisar de esforço, fazendo parecer que sambar daquele modo é até fácil.



Com músicas da banda, sucessos do samba dos anos 90, sertanejos clássicos e até homenagens ao rei do reggae Bob Marley e ao ícone da música brasileira Jorge Ben Jor, as cadeiras se tornaram apenas enfeites no Auditório. Auditório esse que, se pudesse, se tornaria uma imensa pista de dança com casais, famílias e amigos em uma eterna roda de samba.

O vocalista era como um pontinho brilhante no palco, sambando, rebolando e girando por todo ele ao mesmo tempo em que cantava em uma voz de tirar o fôlego, mostrando na pele o porquê de todo o sucesso desde o final dos anos 80.

As caixas de som quase não davam conta de espalhar os acordes de A Barata, Depois do Prazer, Sai da minha Aba, Mineirinho e tantas outras incontáveis músicas de sucesso que alavancaram ainda mais o grupo mineiro para o País – e o mundo.



Era claro que não poderia faltar um momento de homenagem ao nosso povo, que naquele dia comemorava o feriado mais importante do Estado. Ao falar da música brasileira, Alexandre cita o chamamé, a vaneira, e antes mesmo de terminar a frase o público já puxou a música obrigatória de qualquer show no Rio Grande do Sul: Querência Amada.

Como esperado, o telão se transforma em uma grande bandeira do Rio Grande do Sul e todo o grupo começa os primeiros acordes da canção que vive na ponta da língua de qualquer gaúcho. O show, que estava marcado para maio, foi adiado por conta das enchentes, citadas por Alexandre com olhos marejados, enaltecendo a força da comunidade rio-grandense.



Os celulares, por incrível que pareça, eram quase inexistentes nas mãos do público. O momento era feito para ser eternizado na memória e no coração de cada fã apaixonado, que ainda não estava pronto para essa despedida. Despedida essa que, por vezes, era até esquecida pelos fãs, inebriados pelo momento mágico que se formou durante o evento. O modo como Alexandre e todos os músicos conduzem o espetáculo fazem com que o universo inteiro seja irrelevante, e nossos olhos são atraídos para o palco de modo viciante. As dores nos pés e nas panturrilhas ao final do show provam o quanto Só Pra Contrariar deve ser dançado, vivido e apreciado ao vivo, e reforça ainda mais o quanto a formação original deixará saudades pelos palcos ao redor do país.