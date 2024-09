Último Encontro com a formação original do SPC acontece neste final de semana

Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó se apresentam, nesta sexta-feira (20) e sábado (21), no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), pela última vez. A SPC Acústico 2 - O Último Encontro será a última chance de ver uma das bandas mais famosas do Brasil em sua formação clássica. Com ingressos ainda à venda, a partir de R$ 145,00 na sexta e R$ 160,00 no sábado, a banda sobe ao palco às 20h30min nos dois dias. A tour de despedida de Alexandre Pires do grupo que o projetou para o mundo conta com a assinatura da Opus Entretenimento. Com mais de 20 milhões de discos vendidos, incalculáveis shows com ingressos esgotados, muitos prêmios e vários sucessos na memória das povo, a banda imortalizou-se com hits como Domingo, Essa Tal Liberdade, Que se chama Amor, Sai da Minha Aba e a divertida A Barata da Vizinha, responsável por embalar, até hoje, as rodas de samba. SPC Acústico 2 - O Último Encontro é uma grande oportunidade para resgatar todo o glamour e furor criado no CD e DVD Só pra Contrariar - Acústico. Este registro, lançado em 2002, foi o último de Alexandre Pires à frente do grupo e contou com participações especiais de Leonardo, Fabio Jr., Gilberto Gil e Caetano Veloso.O grupo nunca realizou uma turnê promocional deste trabalho, e é justamente por conta disso que a banda escolhe reviver aquele momento, trazendo a nostalgia do pagode mais swingado e elegante, cheio de charme, com temática romântica e bem-humorada. A formação clássica do SPC garante que há todo um cuidado para o público encontrar o mesmo grupo que ficou guardado na memória.O Último Encontro contará com uma mega infraestrutura de som e luz, figurino especial, entre muitas surpresas.