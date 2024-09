Espetáculo em homenagem à Revolução Farroupilha se apresenta no litoral

O espetáculo épico da Revolução Farroupilha, Seival e um destino chamado Laguna, se apresenta no Acqua Lokos Parque Hotel (Estrada do Mar, Km 50, 2000 – Capão da Canoa) neste sábado (21) às 11h. Aqueles que forem de trajes típicos serão agraciados com ingressos para o parque, a serem usados no mês de setembro. Para mais informações, acesse www.acqualokos.com.br. Em comemoração aos 185 anos da travessia do Barco Seival pelo litoral norte gaúcho, a apresentação a céu aberto, encenada em uma embarcação, narra, por meio de músicas, dramatização e dança, um dos mais importantes momentos da Revolução Farroupilha: a tomada de Laguna e o encontro de Anita e Giuseppe Garibaldi, no inverno de 1839. O Acqua Lokos tem uma conexão com a história a partir da Estrada da Laguna, nas proximidades do parque - um antigo caminho usado pelos tropeiros que, segundo os historiadores, teria sido o percurso trilhado por Anita e Garibaldi quando foram, por terra, até Mostardas, após o episódio de Laguna.