20BARRA9 celebra 9º aniversário em grande estilo

Pela primeira vez, a tradicional festa de aniversário do 20BARRA9 se transformará em um festival de dois dias, sexta (20) e sábado (21), trazendo uma programação que inclui apresentações de bandas, DJs e artistas diversos, das 13h às 01h. O evento celebra o nono aniversário da marca, realizado na antiga fábrica Guahyba (rua Frederico Mentz, 1606), localizada no bairro 4º Distrito. Os ingressos, que incluem open food e open bar, partem de R$340,00 no Sympla.Entre as atrações musicais, o festival contará com a presença do duo americano BoomBox, conhecido por seu som que mescla rock e eletrônico, em sua primeira apresentação no Brasil. Serão nove atrações musicais na sexta-feira e outras oito no sábado, incluindo nomes de destaque como Gabriel o Pensador e DJ Marlboro. Além da música, o festival também apresentará atrações artísticas, como pinturas ao vivo dos artistas gaúchos Jotape Pax e Renan Santos, que já desenvolvem um trabalho de longa data com o 20BARRA9, além de atrações tradicionalistas. Outro ponto alto do evento é o sistema open bar/open churras, com comidas e bebidas à vontade, incluindo alcoólicos, como drinques e cerveja. Os cortes na brasa, típicos do 20BARRA9, serão preparados em um extenso fogo de chão que permanecerá durante os dois dias.