Obras Comentadas desta semana homenageia Bebeto Alves

Bebeto Alves (1954-2022) será homenageado neste sábado (21), em um bate-papo online com participação dos músicos Humberto Gessinger, Marcelo Corsetti, Luke Faro e do jornalista Juarez Fonseca. A conversa, realizada pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, faz parte do projeto Obras Comentadas e terá transmissão gratuita pelo canal do YouTube do músico Felipe Antunes, coordenador e mediador da iniciativa.



No encontro virtual, os convidados comentam momentos importantes da vida de Bebeto e a importância da obra dele. O cantor e compositor natural de Uruguaiana foi pioneiro em incorporar elementos do pop a músicas típicas do Rio Grande do Sul, sobretudo milongas, e deixou um legado importante para a música gaúcha. Essa será a 48º edição do Obras Comentadas. O projeto se dedica a analisar grandes álbuns da música brasileira mas, nessa edição especial, em vez de se debruçar sobre um disco específico dos mais de 30 já lançados por Bebeto, fará uma retomada geral da carreira do artista, com destaque para canções selecionadas por Marcelo Corsetti.