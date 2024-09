Iguatemi recebe exposição temática do Egito Antigo nesta segunda (23)

O Iguatemi Porto Alegre (av. João Walling, 1800) recebe, a partir desta segunda-feira (23), o museu itinerante Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa, que expõe quase 200 peças arqueológicas, originais e réplicas, como sarcófagos, múmias, estátuas e utensílios da época, além de uma sala de imersão digital. O evento fica aberto ao público até o dia 24 de novembro no primeiro piso do shopping. A atração funciona diariamente, de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 12h às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.museuegitoeroma.com ou no local por valores que variam de R$50,00 a R$120,00, a depender da modalidade e do dia escolhido.



Com sete ambientes, o museu permite que os visitantes façam uma viagem pela história antiga, passando pelas alas da Terra Santa, dos Faraós, Mitológica, do Período Ptolomaico, Mortuária e Tumba do Tutankhamon, além de uma Sala de Imersão Digital com mais de 20 minutos de projeções em 360 graus e efeitos sonoros e visuais. A mostra é realizada pela Maisur Musa Produções Culturais, com acervo particular de Maisur Musa, brasileiro apaixonado por antiguidades e fascinado pela história, arte, arquitetura e cultura dos antigos egípcios.