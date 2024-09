Espaço Cultural no Centro de Porto Alegre recebe a artista plástica Beatriz Dagnese

Localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, o Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (Largo João Amorim de Albuquerque, 72) hospeda às 17h desta quarta-feira (18) a artista plástica gaúcha Beatriz Dagnese para o segundo de três encontros de mais uma série de bate-papos Roda de Cultura. A conversa tem como mediadora a também artista plástica Rosane Morais. A entrada é franca e aberta ao público em geral, porém com vagas limitadas, mediante inscrição via WhatsApp (51) 98595-5690. Em paralelo, prossegue no local até o dia 13 de outubro a exposição Tramas, Rendas e Bilros, com mais de 20 desenhos já conhecidos ou inéditos, ressaltando a marca particular de Beatriz Dagnese: o uso de nanquim e grafite sobre papel na criação de imagens que transitam entre o figurativo e o abstrato.