Autora de Nação Dopamina será a conferencista desta semana no Fronteiras do Pensamento

Em tempos de acesso ilimitado a estímulos de alta recompensa: drogas, alimentos, notícias, jogos de azar, compras, jogos eletrônicos e redes sociais, a liberação de dopamina - neurotransmissor de prazer - no cérebro nos tornou uma sociedade dependente. E como retomar o controle na busca pela dopamina será o tema da psiquiatra americana Anna Lembke em conferência do Fronteiras do Pensamento que ocorrerá na próxima quarta-feira (18), a partir das 20h, no Teatro Unisinos (av. Nilo Peçanha, 1600). Os ingressos estão sendo vendidos no site https://fronteiras.com a partir de R$478,13.



Psiquiatra, professora na School of Medicine e chefe da Addiction Medicine Dual Diagnosis Clinic da Universidade Stanford, Anna dedicou sua carreira ao estudo e ao tratamento de pacientes dependentes químicos, tornando-se referência diante da epidemia de opioides que tomou conta dos EUA. Em Nação dopamina (2022), explora descobertas científicas que explicam por que a busca incansável do prazer gera mais sofrimento do que felicidade. Seu segundo livro, Nação tarja preta (2023), revela o que está por trás da dependência em diversos medicamentos receitados todos os dias para jovens, adultos e crianças.



Autora de mais de uma centena de estudos nessa área, a especialista se debruça agora no estudo das chamadas drogas digitais, com as redes sociais à frente. A solução para esse vício contemporâneo, segundo a professora, seria um jejum de dopamina, afastando os dispositivos que aceleram sua liberação. Ela defende a suspensão do uso de smartphones até que as pessoas possam corrigir o seu modo de usar esses equipamentos e voltem a assumir o controle de suas vidas.



Com seis conferências internacionais, a Temporada 2024 do Fronteiras do Pensamento aborda o tema Quem está no controle?. O curador do projeto, Fernando Schüler, propôs aos pensadores convidados um tema inspirado no controle, e que vai muito além,e mergulhando nos planos individual e coletivo. Realizado pela Delos Bureau, empresa do grupo DC Set Group, o Fronteiras do Pensamento, com 18 anos de história, já promoveu mais de 300 conferências e impactou um público superior a 300 mil pessoas.