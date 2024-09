Irmão de Michael e integrante do Jackson Five, Tito Jackson morre aos 70 anos

O cantor e compositor Tito Jackson, terceiro dos nove irmãos de Michael Jackson e integrante do Jackson Five, morreu neste domingo, 15. A família confirmou a informação em nota e a causa da morte não foi informada. "É com o coração partido que anunciamos que nosso amado pai, o Rock & Roll Hall of Famer Tito Jackson não está mais entre nós. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai foi um homem incrível que se importou com cada um e com seu bem-estar", diz a nota assinada pelos filhos TJ, Taj e Taryll.

Tito nasceu Toriano Adaryl Jackson em 15 de outubro de 1953 na cidade de Gary, Indiana, no nordeste dos Estados Unidos. Era o guitarrista do grupo que, além dele e do rei do pop, tinha os irmãos Jackie, Jermaine e Marlon como integrantes. O Jackson Five, que foi incluído no Hall da Fama do Rock & Roll em 1997, produziu diversas músicas que foram primeiro colocado nas paradas de sucesso dos anos 1970, como "I Want You Back", "ABC" e "I'll Be There".



Em entrevista à Associated Press em dezembro de 2009, Jackson disse que a morte de seu irmão mais novo aproximou a família. Michael morreu em junho daquele ano, as vésperas de uma série de 50 shows que faria em Londres, os quais os ingressos se esgotaram em minutos.



"Há momentos em que eu simplesmente não consigo acreditar. Acho que isso nunca vai passar", comentou. Já em 2014, o músico disse que ele e seus irmãos ainda sentiam falta de Michael durante os shows, que continuaram com turnês internacionais.



"Não acho que algum dia nos acostumaremos a nos apresentar sem ele. Sentimos muito a falta dele," disse, completando que seu espírito "está conosco quando estamos no palco. Isso nos dá muita energia positiva e coloca muitos sorrisos em nossos rostos."



