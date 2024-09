Morre o repórter fotográfico Mauro Vieira

Acometido por um mal súbito, o repórter fotográfico Mauro Vieira morreu, aos 63 anos, na quinta-feira (12) em Viamão. Nascido em 10 de setembro de 1961, o pofissional se destacou por coberturas como as das Copas do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e Japão, e de 2014 no Brasil, além de diversos trabalhos internacionais. Mauro atuou por mais de 25 anos no jornal Zero Hora, por onde realizou pautas em diversas editorias e para cadernos especiais.