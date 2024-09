Information Society, Kon Kan e Double You anunciam show juntos em Porto Alegre

Porto Aelgre receberá em dezembro três grandes nomes do synth-pop e da música eletrônica dos anos 1980 e 1990: Information Society, Kon Kan e Double You. O show ocorrerá no dia 22 de dezembro, a partir das 20h, no Auditório Araújo Vianna.

Formada em 1982, a banda norte-americana Information Society revolucionou a música eletrônica com sua combinação única de synths pulsantes e melodias cativantes. Quem não se lembra de clássicos como “What’s On Your Mind (Pure Energy)” ou “Walking Away”, que tomaram as pistas de dança e as paradas de sucesso ao redor do mundo? Outros hits imperdíveis que não podem faltar no setlist incluem “Repetition”, “Running”, e “Think”, todos fundamentais para consolidar a banda como ícones da cena musical.



O Kon Kan, liderado pelo talentoso Barry Harris, trouxe uma abordagem única à música eletrônica ao misturar samples e batidas dançantes com influências de outros gêneros. O sucesso global “I Beg Your Pardon” marcou o início da jornada do duo canadense e abriu espaço para outros hits como “Harry Houdini”, “Puss n’ Boots”, “Move To Move” e “Liberty!”, que prometem fazer o público vibrar com nostalgia e emoção.



O Double You, a sensação italiana do eurodance, vai incendiar os palcos com seus sucessos dos anos 1990. O sucesso “Please Don’t Go” alcançou o topo das paradas em mais de 50 países, e hits como “Run To Me”, “Who’s Fooling Who”, “Because I’m Loving You” e “Heart Of Glass” trarão aquela dose extra de emoção para os fãs da dance music.



SERVIÇO

Quando: 22 de dezembro, domingo, às 20h



Onde: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685)



Abertura da Casa: 18h30



Classificação: 16 anos





Ingressos:

Lote 1:

Plateia Alta Lateral:

Inteira solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 230

Meia entrada (desconto de 50%): R$ 220

Inteira: R$ 440



Plateia Alta Central:

Inteira solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 280

Meia entrada (desconto de 50%): R$ 270

Inteira: R$ 540



Plateia Baixa Lateral:

Inteira solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 310

Meia entrada (desconto de 50%): R$ 300

Inteira: R$ 600



Plateia Baixa Central:

Inteira solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 340

Meia entrada (desconto de 50%): R$ 330

Inteira: R$ 660



Plateia Gold:

Inteira solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 390

Meia entrada (desconto de 50%): R$ 380

Inteira: R$ 760



Lote 2:

Plateia Alta Lateral:

Inteira solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 280

Meia entrada (desconto de 50%): R$ 270

Inteira: R$ 540



Plateia Alta Central:

Inteira solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 330

Meia entrada (desconto de 50%): R$ 320

Inteira: R$ 640



Plateia Baixa Lateral:

Inteira solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 360

Meia entrada (desconto de 50%): R$ 350

Inteira: R$ 700



Plateia Baixa Central:

Inteira solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 390

Meia entrada (desconto de 50%): R$ 380

Inteira: R$ 760



Plateia Gold:

Inteira solidária (todas as pessoas podem comprar mediante a doação de 1kg de alimento não perecível): R$ 440

Meia entrada (desconto de 50%): R$ 430

Inteira: R$ 860



* Os alimentos deverão ser entregues no Auditório Araújo Vianna, no momento da entrada ao evento.



** Para o benefício da meia-entrada (50% de desconto), é necessária a apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) na entrada do espetáculo. Os documentos aceitos como válidos estão determinados na Lei Federal 12.933/13.





Demais descontos:



* 50% para idosos: Lei Federal 10.741/03 – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto.



* 50% para jovens pertencentes a famílias de baixa renda: Lei Federal 12.933/13 – obrigatória apresentação da Carteira de Identidade Jovem e de documento oficial com foto.



* 50% para pessoas com deficiência (e acompanhante quando necessário): Lei Federal 12.933/13 – obrigatória apresentação do Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



* 50% para doadores regulares de sangue: Lei Estadual n° 13.891/12 – obrigatória apresentação de documento oficial válido e expedido pelos hemocentros/bancos de sangue.



* 50% para sócio do Clube do Assinante ZH.







Pontos de venda:

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência – somente em dinheiro):

Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Av. Assis Brasil, 2611 – Loja 249 – Jardim Lindóia – Porto Alegre)

Horário funcionamento: das 10h às 22h.



Bilheteria Araújo Vianna (sem taxa de conveniência - à vista em dinheiro ou cartão):

Aberta somente no dia do evento 2 horas antes do início dos shows.

Av. Osvaldo Aranha, 685 – Bairro Bom Fim





Online: www.sympla.com.br/araujovianna