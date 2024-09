Altair Martins apresenta Clube de Leitura dedicado a textos insólitos

Durante o segundo semestre deste ano, o Instituto Ling (rua João Caetano, 440) realiza o Clube de Leitura Páginas Insólitas, ministrado pelo escritor e professor Altair Martins. Serão quatro encontros, um por mês, sempre aos sábados, das 16h às 18h, dedicados a obras que desafiam os paradigmas da realidade e que prendem a atenção com circunstâncias que fogem da razão e da aparente normalidade da existência. A programação inicia neste sábado (14) discutindo contos insólitos, perturbadores, sinistros e irreais da escritora argentina Silvina Ocampo, publicados em 1959 na coletânea A fúria. Os participantes podem optar por garantir o passaporte para as quatro aulas, com valor de R$158,40 (inteiro) e R$79,20 (meia-entrada), ou adquirir os encontros separadamente, com preços de R$39,60 (inteiro) e R$19,80 (meia-entrada) cada. Os ingressos estão à venda no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural.A obra de Silvana, considerada essencial para quem aprecia a literatura fantástica e a introspecção psicológica, conta com textos que exploram o lado sombrio e perturbador da natureza humana, com personagens incomuns, situações que desafiam a lógica e um universo narrativo onde a realidade e a imaginação se encontram, revelando as nuances mais inquietantes das emoções e das relações.Nos próximos encontros, serão debatidos os livros O Processo, do tcheco Franz Kafka, no dia 5 de outubro; O cavaleiro inexistente, do italiano Ítalo Calvino, no dia 16 de novembro; e A cabeça do Santo, da brasileira Socorro Acioli, no dia 7 de dezembro. Altair Martins é doutor em Letras pela UFRGS, e sua experiência na área transita pelos temas da escrita criativa, criação literária e literatura brasileira. Como escritor, foi finalista do prêmio Jabuti por quatro vezes. Tem textos publicados em Portugal, Itália, França, Argentina e Espanha.