Humorista Thiago Ventura chega aos palcos do Rio Grande do Sul neste final de semana

Thiago Ventura, um dos maiores nomes da comédia stand-up do Brasil, retorna aos palcos com seu 7º show solo. Conhecido por transformar suas vivências na periferia em histórias hilárias, Thiago aborda, neste novo espetáculo, temas como amigos, relacionamentos e sexualidade na adolescência, criando uma conexão direta e divertida com a plateia. Seu espetáculo passará por Passo Fundo nesta sexta-feira (13), às 20h, no Centro de Eventos Gran Palazzo (rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1275 - Passo Fundo), com ingressos a partir de R$120,00 + taxas na plataforma MinhaEntrada. Em Carazinho, Thiago sobe ao palco no sábado (14), também às 20h, na BierSite Microcervejaria (av. Flores da Cunha, 777 - Carazinho). Os ingressos, também na MinhaEntrada, custam a partir de R$45,00 + taxas. Em Porto Alegre, o novo show acontece no domingo (15) no mesmo horário, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos custam entre R$45,00 e R$290,00 no Sympla. Com um estilo descontraído e objetivo, Thiago compartilha suas experiências de forma única, garantindo muitas risadas e um show memorável. Sua nova temporada no estado promete levar o público a se identificar e rir com as situações do cotidiano.